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إسطنبول تحطم رقماً قياسياً جديداً في عدد عشاقها

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 16.07.2019 17:09
آخر تحديث في 16.07.2019 17:10
جسر غلاطة سراي من أحب المواقع لاتخاذ الصور لدى السياح (الأناضول) جسر غلاطة سراي من أحب المواقع لاتخاذ الصور لدى السياح (الأناضول)

سجل عدد السياح الأجانب الذين نزلوا في مدينة إسطنبول في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري رقمًا قياسيًا جديدا، فوصل إلى نحو 5.5 ملايين سائح.

ونشرت مديرية الثقافة والسياحة بإسطنبول معطيات مؤخرا، جاء فيها أن عدد السياح الذين زاروا إسطنبول ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2019، شهد ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وأوضحت أن عدد السياح في إسطنبول خلال الفترة المذكورة بلغ 5 ملايين و415 ألف و906 شخصا، ليسجل عددهم رقمًا قياسيًا جديدا.

وأضافت أن 5.4 ملايين من السياح قدموا إلى المدينة عبر الطائرات والبقية عبر البحر.

وكشفت البيانات أن الألمان تصدروا قائمة أكثر السياح الوافدين إلى إسطنبول تلاهم الإيرانيون ثم الروس ثم العراقيون.

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