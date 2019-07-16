إسطنبول تحطم رقماً قياسياً جديداً في عدد عشاقها

سجل عدد السياح الأجانب الذين نزلوا في مدينة إسطنبول في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري رقمًا قياسيًا جديدا، فوصل إلى نحو 5.5 ملايين سائح.

ونشرت مديرية الثقافة والسياحة بإسطنبول معطيات مؤخرا، جاء فيها أن عدد السياح الذين زاروا إسطنبول ما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2019، شهد ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وأوضحت أن عدد السياح في إسطنبول خلال الفترة المذكورة بلغ 5 ملايين و415 ألف و906 شخصا، ليسجل عددهم رقمًا قياسيًا جديدا.

وأضافت أن 5.4 ملايين من السياح قدموا إلى المدينة عبر الطائرات والبقية عبر البحر.

وكشفت البيانات أن الألمان تصدروا قائمة أكثر السياح الوافدين إلى إسطنبول تلاهم الإيرانيون ثم الروس ثم العراقيون.