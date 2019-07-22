إسطنبول تمنح السوريين غير المسجلين فيها مهلة شهر للانتقال إلى ولاياتهم

أعلنت ولاية إسطنبول التركية عن إجراءات جديدة فيما يتعلق بمواجهة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعامل مع ملف اللاجئين السوريين المقيمين في الولاية.

وقالت مديرية الإعلام في ولاية إسطنبول، في بيان، إن السوريين المسجلين في ولايات أخرى تحت الحماية المؤقتة سيتم منحهم مهلة مؤقتة تستمر حتى 20 آب/ أغسطس القادم ليعودوا إلى تلك الولايات، وبعد انقضاء المهلة سيتم ترحيل من يتم ضبطه بدون إذن سفر إلى الولاية المسجل فيها.

أما السوريون الذين لا يملكون حق الإقامة الشرعية في إسطنبول، فسيتم ترحيلهم إلى ولايات تركية أخرى تحدد وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية.

وطلب البيان من الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أضرار.

وأشار البيان إلى أنه سيتم التدقيق على "وثيقة إذن السفر" في إسطنبول، ولا سيما في المطار ومحطات الباصات والقطارات، وسيتم ترحيل الذين لا يملكون إذن السفر الى الولايات المسجلين فيها.