روبوتان محليا الصنع في مطار إسطنبول يفاجئان المسافرين

يحظى روبوتان محليا الصنع مستخدمان في مطار إسطنبول، باهتمام المسافرين، لكونهما يقومان بمهام مساعدتهم في إيجاد طريقهم.

وخصصت إدارة مطار إسطنبول روبوتين محليي الصنع في مرحلة الاختبار، في قاعة الرحلات الخارجية، لتقدم خدماتهما للركاب باللغتين التركية والإنجليزية.

ويرحب المسافرون بخدمات الارشاد المقدمة من قبل الروبوتين، مطالبين بتوسيع استخدام التجربة في كل المطارات.

وفي حديثها للأناضول، أعربت فخرية غورصوي (72 عاما) التي جاءت لتودع أسرتها إلى النرويج، عن اعجاباها بخدمات الروبوتين.

وقالت: "فوجئنا برؤية الروبوت. ساعدني في إيجاد موقع المسجد بالمطار، وأجاب عن الأسئلة التي طرحتها عليه".

وذكر مراسل الأناضول نقلا عن مصادر في إدارة المطار، أن الربوتين لا يزالان في مرحة الاختبار.

وأشارت المصادر أن الإدارة تستعد لنشر 4 روبوتات اخرى في المطار الكبير نهاية أغسطس/آب الحالي لتقديم خدمات الارشاد لتسهيل حركة المسافرين.