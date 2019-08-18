نحو 60 مليون مسافر يستخدمون مطارات إسطنبول

بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطارات إسطنبول، في تنقلاتهم خلال الفترة الممتدة من مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، 58 مليون و297 ألف و35 مسافرا.

وبحسب المعلومات المتوفرة من مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا (حكومية)، فإن مطارات إسطنبول شهدت خلال الفترة المذكورة، 401 ألف و422 رحلة داخلية وخارجية.

ووفقا للمعطيات، فإن عدد القادمين والمغادرين عبر مطار إسطنبول الجديد، بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 22 مليون و143 ألف و50 مسافرا.

وفي مطار أتاتورك، الذي أُغلق للرحلات التجارية في أبريل الماضي، بلغ عدد المسافرين الذين استخدموه، 16 مليون و72 ألف و534 مسافرا.

وكذلك مطار صبيحة غوكشن، فبلغ عدد مسافريه خلال الفترة المذكورة، 20 مليون و81 ألف و451 مسافرا، منهم 12 مليون و377 ألف و290 في الرحلات الداخلية و7 مليون و704 آلاف و161 مسافرا في الرحلات الخارجية.

وذكرت المعطيات أن مطار أتاتورك نُظّمت منه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 123 ألف و741 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات المنظمة من مطار صبيحة غوكشن 78 ألف و 191 رحلة.

وفي مطار إسطنبول الجديد، بلغ عدد الرحلات خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية يوليو العام الحالي، 143 ألف و471 رحلة.