إسطنبول تستضيف المؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي في أكتوبر

تستضيف مدينة إسطنبول في الفترة بين 21-24 أيلول/ سبتمبر المقبل، المؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي لعام 2019، الذي ينظم سنويا في قارة مختلفة.

وأفاد بيان صادر عن الهيئة المنظمة للمؤتمر، الجمعة، أن نحو 3 آلاف شخص سيشاركون في المؤتمر من مختلف أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سينعقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات، وتقام فعالياته على مدار 4 أيام.

وتتضمن عناوين البرامج العلمية للمؤتمر "الميكروبات المعوية والسمنة"، و" الداء البطني: من الماضي إلى الوقت الحاضر"، و"الحساسية إلى الغلوتين غير الغلياني" ، و"تضرر الكبد الناجم عن المكملات الدوائية والنباتية والغذائية".

كذلك "الميكروبات في الصحة والمرض" و"دور الميكروبات في المناعة والالتهابات"، و"تقنيات التنظير الداخلي المتقدم"، و" مشاكل اضطرابات الكبد الصفراوية والبنكرياس"، و" متلازمة بهجت"، و"تقنيات للتغلب على صعوبة تنظير القولون".

ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل مواضيع المؤتمر العالمي لأمراض الجهازالهضمي عبر الموقع www.wcog2019.org