القائمة الرئيسية
إسطنبول
القائمة الرئيسية

أردوغان وترامب يتفقان على التعاون لـ"منع الأزمات الإنسانية الجديدة"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.08.2019 00:22
آخر تحديث في 29.08.2019 09:39
أردوغان وترامب يتفقان على التعاون لـمنع الأزمات الإنسانية الجديدة

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "على مواصلة التعاون من أجل حماية المدنيين ومنع الأزمات الإنسانية الجديدة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان وترامب، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح البيان، أن الرئيس أردوغان وترامب تناولا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في سوريا.

وأعرب أردوغان عن امتنانه للخطوات التي تم اتخاذها بشأن إيران خلال قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي جرت قبل أيام في فرنسا.

كما أعرب عن امتنانه لبدء السفير الأمريكي الجديد ديفيد مايكل ساترفيلد مهامه رسميا في العاصمة أنقرة.

وأكد الزعيمان عزمهما على زيادة حجم التجارة بين بلديهما إلى 100 مليار دولار.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أوقفت قوات الأمن التركية المطلوب "إم واي" ما يسمى بـ"إمام تركيا" في...
مختارات