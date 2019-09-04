معرض الشوكولاتة في إسطنبول.. موعد مع الحرفية والبهجة

صنع الشوكولاتة فن مميز ومبهج وعروضها فريدة وغنية بالأشكال والمنحوتات التي يتبارى أبرع الطهاة بإظهارها في المعارض والمناسبات، والجميع اليوم على موعد في إسطنبول لعرض مواهبهم وإبداعاتهم في هذا الفن الحلو المذاق في معرض الغذائيات.

يفتتح معرض إسطنبول للغذائيات "Food Istanbul" أبوابه اليوم لاستقبال الزوار في مركز المعارض (CNR) الذي يستضيف ضمن هذا الحدث طهاة من جميع أنحاء العالم. وسيقوم المشاركون من الطهاة ببناء أبراج الشوكولاته والمنحوتات الصالحة للأكل من عجينة السكر الممزوجة بالملونات والمنكهات وتزيينها بطرق مختلفة لتجذب الزوار وتدعوهم لتذوقها.

كذلك يشارك المطبخ الأناضولي العريق في هذا الحدث كجزء رئيسي منه، حيث سيقوم الطهاة بإعداد المأكولات الرائعة الفريدة للمناطق السبع في تركيا.

وستتاح لزوار المعرض فرصة تجربة الطعام المحلي، وتعلم مهارات فنون الطهي التقليدي في الأناضول، من خلال ورش عمل تخصصية.

كما يشارك اتحاد الطهاة ومعدو الطعام في تركيا في هذا الحدث أيضاً، حيث سيتولى الطهاة الأتراك الحائزون على جوائز صنع منحوتات من معجنات السكر الملونة والمزينة فريدة الطعم والشكل.

وستقام على هامش المعرض ورشات عمل حول مواضيع مختلفة تتعلق بالطهي والمعجنات والشوكولاتة وكذلك منصات تضم مأكولات مميزة للتذوق. وستعرض المنحوتات الصالحة للأكل للزائرين.

وستتاح لكل من الأطفال والبالغين فرصة حضور ورش عمل حول نحت وتشكيل معجنات السكر، التي ستعقد يومياً بين الساعة 12- 5 مساءً.