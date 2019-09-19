القائمة الرئيسية
إسطنبول
القائمة الرئيسية

الاستعراضات الجوية تبهر زوار مهرجان "تكنوفيست" بإسطنبول

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.09.2019 19:10
آخر تحديث في 20.09.2019 03:19
الاستعراضات الجوية تبهر زوار مهرجان تكنوفيست بإسطنبول

أبهرت الاستعراضات الجوية التي أجريت في إطار فعاليات مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، زوار المهرجان من عشاق العروض الجوية.

وتتواصل تلك الاستعراضات، خلال فعاليات المهرجان المنظم بدعم فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبلدية إسطنبول، وشركات التكنولوجيا البارزة، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشراكة إعلامية من وكالة الأناضول.

ونالت الحركات البهلوانية إعجاب زوار المهرجان، حيث قامت بها طائرات من فرق؛ "سولو تورك"، و"تورك يلدزلاري"، والقوات الجوية التركية، ووزارة الداخلية، وخفر السواحل، وريد بول، إضافة إلى فريق الفرسان الروسي، المكون من 4 مقاتلات من طراز "سو-30"، التابعة للقوات الجوية الروسية.

وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الثالث في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق صنع الشوكولاتة فن مميز ومبهج وعروضها فريدة وغنية بالأشكال والمنحوتات...
مختارات