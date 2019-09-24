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هزة أرضية خفيفة تضرب بحر مرمرة قبالة ساحل سيليفري غرب إسطنبول

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.09.2019 11:48
آخر تحديث في 24.09.2019 17:25
طلاب مدارس في سيلفري يقفون في ساحة مفتوحة بعد إحساسهم بالزلزال طلاب مدارس في سيلفري يقفون في ساحة مفتوحة بعد إحساسهم بالزلزال

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مدينة إسطنبول، وشعر بها سكان ولايات مجاورة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 11.00 بتوقيت إسطنبول (08:00 ت.غ)، ومركزها بحر مرمرة قبالة سواحل قضاء سيليفري غربي ولاية إسطنبول، وبدرجة 4.6 على مقياس ريختر.

شعر بالزلزال بعض سكان إسطنبول والولايات المحيطة، ولا سيما في منطقة سيلفري حيث خرج طلاب المدارس إلى الساحات المفتوحة كإجراء وقائي

ولم ترد على الفور أية معلومات بشأن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهزة الأرضية.

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