هزة أرضية خفيفة تضرب بحر مرمرة قبالة ساحل سيليفري غرب إسطنبول

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مدينة إسطنبول، وشعر بها سكان ولايات مجاورة.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 11.00 بتوقيت إسطنبول (08:00 ت.غ)، ومركزها بحر مرمرة قبالة سواحل قضاء سيليفري غربي ولاية إسطنبول، وبدرجة 4.6 على مقياس ريختر.

شعر بالزلزال بعض سكان إسطنبول والولايات المحيطة، ولا سيما في منطقة سيلفري حيث خرج طلاب المدارس إلى الساحات المفتوحة كإجراء وقائي

ولم ترد على الفور أية معلومات بشأن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهزة الأرضية.