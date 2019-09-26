وزير الصحة التركي يؤكد عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء زلزال إسطنبول

قال وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجا، إنه لا توجد خسائر بشرية جراء زلزال مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع "تويتر"، الخميس.

وأضاف قوجا "لا توجد خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.8 درجات ووقع قبالة سواحل سيليفري باسطنبول".

وأكد أن وزارة الصحة متيقظة ضد كل أنواع الكوارث.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، بعمق 6.99 كيلومترا وعلى بعد 21.68 كيلومترا عن سيليفري.

وذكرت الإدارة أن 15 هزّة ارتدادية أعقبت الزلزال.

وشعر بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.