15 هزة ارتدادية تعقب زلزال إسطنبول

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الخميس، أن 15 هزّة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة، في بيان، إن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبته 15 هزّة ارتدادية.

وأوضحت أن قوة أكبر هزّة ارتدادية في بحر مرمرة، بلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، بعمق 6.99 كيلومترات وعلى بعد 21.68 كيلومترا عن سيليفري.

وشعر بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.