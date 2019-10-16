ولاية إسطنبول تعلن بدء منح مواعيد للاجئين السوريين غير المسجلين

أعلنت مديرية الهجرة في وزارة الداخلية التركية، أمس، أنه على اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم تصاريح إقامة ويعيشون في إسطنبول البدء في أخذ المواعيد للتسجيل والحصول على تصريح سفر تمهيداً لنقلهم إلى محافظاتهم التي جاؤوا منها.

وذكرت المديرية في البيان جميع الأجانب غير المسجلين سابقاً في نظام الحماية المؤقتة في إسطنبول أو أولئك الذين تم تسجيلهم تحت الحماية المؤقتة في ولاية أخرى ولكنهم يقيمون في إسطنبول بأن عليهم العودة إلى ولاياتهم في أقرب وقت. مثلما سبق أن صدر رسميا عن مكتب والي إسطنبول في 22 يوليو/تموز.

ووفقاً للإجراءات المتعلقة بقانون الحماية المؤقتة، سيمنح السوريون الذين لا يحق لهم البقاء في إسطنبول (اللاجئون غير المسجلين أو المسجلين في ولاية أخرى) تصريح سفر وسيتم إرسالهم إلى الولايات التي جاؤوا منها.

وعلى من يشملهم القرار الدخول إلى الموقع:

http://e-gksevk.goc.gov.tr

للحصول على موعد بشكل مجاني تماماً، بدءً من 17 الشهر الجاري وأن يكون متواجداً في الساعة والتاريخ في مبنى ولاية إسطنبول.

وهو ناطق بالتركية والعربية والإنكليزية، ويحتوي إيضاحات وافية عن طريقة حجز المواعيد وتعديل المعلومات أو إلغاء الموعد، بالتعاون مع لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

علماً أنه يمكن الحصول على موعد لأجل 15 شخصًا كحد أقصى يتضمن الأطفال تحت سن 18، مع التأكيد على ضرورة كتابة الاسم كما هو مكتوب في بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك".

كما استثنى البيان لأجانب الحاصلين على إذن عمل أو إقامة في إسطنبول. مشيرة أن الولاية تتلقى الشكاوى على الخط "ALO 157 YIMER".

وذكرت الولاية الرعايا الأجانب المقيمين في إسطنبول بحمل جوازات سفرهم و/أو بطاقات هوية الحماية المؤقتة معهم في جميع الأوقات لتقديمها إلى قوات الأمن في حال دعت الحاجة.