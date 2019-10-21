انطلاق أعمال المنتدى السنوي الثالث لقناة تي آر تي وورلد

انطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم، الدورة الثالثة لأعمال "المنتدى العالمي" الذي تنظمه قناة "تي آر تي وورلد" الناطقة بالانكليزية وبمشاركة شخصيات عالمية بارزة.

وبدأت أعمال المنتدى الذي ينظّم تحت شعار "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر"، بجلسة خاصة شارك فيها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من اليوم، خطابا في المنتدى الذي يعد من أهم الفعاليات الفكرية في المنطقة.

ويحضر المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة محلية وعالمية.

وسيتم خلال المنتدى مناقشة مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية هامة.