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الداخلية التركية ترحل 85 ألف مهاجر غير نظامي من إسطنبول خلال 2019

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.10.2019 14:12
آخر تحديث في 22.10.2019 14:13
وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو خلال مشاركته في اجتماع مجلس اتحاد البلديات التركية (الأناضول) وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو خلال مشاركته في اجتماع مجلس اتحاد البلديات التركية (الأناضول)

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بلوغ عدد المهاجرين غير النظاميين المرحلّين من إسطنبول إلى مراكز الترحيل أو إلى بلدانهم، منذ مطلع العام الحالي إلى 85 ألف شخص.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس اتحاد البلديات التركية، في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال: "اعتبارا من مطلع العام الحالي اتخذنا التدابير في مواجهة موجة الهجرة الكبيرة باتجاه إسطنبول".

وأضاف: "اعتبارا من مطلع العام الحالي، رحّلنا 85 ألف مهاجر غير نظامي من إسطنبول، إلى مراكز ترحيل أو بلدانهم".

وأشار إلى توجه 60 ألف سوري غير مسجلين في إسطنبول، إلى ولايات مسجلين فيها، منذ 12 يوليو/تموز الماضي حتى الوقت الحالي.

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