شركة أليانز للتأمين تفتتح مركزاً جديداً للتدريب على مكافحة الزلازل والحرائق في إسطنبول

افتتحت شركة أليانز "Allianz" للتأمين والخدمات المالية متعددة الجنسيات ومقرها ألمانيا يوم الثلاثاء، مركز "أليانز تكنيك" لاختبارات الزلازل والحرائق والتدريب على مكافحتها، في الجامعة التركية الألمانية في إسطنبول، باستثمار بلغ 30 مليون ليرة تركية.

وقال الرئيس التنفيذي لفرع الشركة في تركيا، "تولغا غوركان" في حفل الافتتاح إن مركز "أليانز تكنيك" لاختبارات الزلازل والحرائق والتدريب على مكافحتها، يهدف إلى المساهمة في زيادة وعي المجتمع التركي بمخاطر تلك الكوارث. وأضاف أنه كرائد في الجيل الجديد من قطاع التأمين في تركيا، يرى أن افتتاح هذا المركز هو إنجاز مهم يضاف إلى إنجازات هذا القطاع".

وأوضح "غوركان" أنه وفقاً لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، فإن الزلازل تمثل الخطر الأكبر من الكوارث الطبيعية في البلاد، بشدة تصل إلى 9.3 نقطة. مع ذلك، يعتقد سبعة من كل 10 سكان، أن حالة منازلهم جيدة رغم أنها لم تتعرض لأي فحص أو اختبار فني. وأشار "غوركان" أيضاً إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن الحرائق التي تعرضت لها تركيا في العام الماضي.

وحول أهمية التوعية الاجتماعية قال "غوركان": "يذكّرنا الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة يوم 27 سبتمبر مرة أخرى، بأن علينا بذل الكثير من الجهد في سبيل التوعية الاجتماعية. وأهم ما يمكن فعله هو اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وقوع المخاطر. والطريقة المثلى لتحقيق ذلك هي زيادة وعي كل من المؤسسات والأفراد. لقد جاء افتتاح هذا المركز مطابقاً لما كنا نحلم به حيث نهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تواجه بلدنا".

وشدّد على أن مركز "أليانز تكنيك"، الذي أُنشأ باستثمار 30 مليون ليرة، هو أول منشأة تتوافق مع معايير الاعتماد الدولية في تركيا، وتجمع هذا الحجم من اختبارات الحرائق والزلازل في مركز واحد. وقال "غوركان" إنهم من خلال هذا المركز، سيجرون أنشطة إعلامية تساعد على زيادة الوعي الاجتماعي بالمخاطر في تركيا.

وكان "سيرجيو بالبينوت" عضو مجلس إدارة مجموعة "أليانز"، قد أبرز أهمية موقع تركيا الجغرافي في تنشيط الاستثمار فيها قائلا: "تحتل تركيا، التي تملك إمكانات اقتصادية كبيرة تساعدها على زيادة حصة التأمين والوعي الائتماني في المجتمع، قمة جدول أعمالنا للاستثمار طويل الأمد. لقد استثمرنا في تركيا أكثر من مليار يورو منذ عام 2008، وهذا أهم مؤشر على استمرارنا وإيماننا في هذا البلد"، مشدداً على أن مشروع "أليانز تكنيك" يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به في العالم، كونه أول مركز اختبار لمجموعة "أليانز" خارج ألمانيا.

من جانبه صرح رئيس الجامعة التركية الألمانية "خليل أكانات" أن الجامعة تهدف إلى توحيد مفاهيم التعليم العالي التركية والألمانية في مجال البحث والتعليم. وأكد البروفيسور "أكانات": "نعتبر هذا المركز من أهم الأمثلة على التنسيق بين الجامعات والصناعة. ونأمل في توسيع التعاون الذي تحقق بين المؤسستين من خلال إنشاء مراكز تهتم بجميع المجالات".

يذكر أن مركز "أليانز تكنيك" يتكون من 10 أقسام رئيسية تضم مختبرات الزلازل، وقاعات التدريب على مكافحتها وقاعات التدريب على مكافحة الحرائق وغرف رش مساحيق إخماد النيران، وغرف مكافحة الدخان وغيرها.

وسيعمل هذا المركز على تقديم استشارات حول المخاطر المهنية، بالإضافة إلى المساهمة في تدريب الفنيين والمهندسين المؤهلين للقطاعين العام والخاص من خلال العمل مع المنظمات المهنية والجامعات.