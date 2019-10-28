40 مليون مسافر يعبرون من مطار إسطنبول الجديد منذ افتتاحه

بلغ عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول الدولي منذ افتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 40 مليون و470 ألف و45 مسافرا، وفق ما أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد طورهان.

وكانت الرحلات المجدولة بدأت العام الماضي مع افتتاح المرحلة الأولى من المطار، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الجمهورية التركية.

وأضاف الوزير طورهان، أنه منذ افتتاح المطار بلغ عدد الرحلات المجدولة 252 ألف و795 رحلة، منها 63 ألف و856 رحلة داخلية، و188 ألف و939 رحلة خارجية.

وأشار أن إجمالي عدد المسافرين بلغ 40 مليون و470 ألف و45 مسافر، منهم 9 ملايين و872 ألف و793 في الرحلات الداخلية ، و 30 مليون و597 ألف و252 مسافر في الرحلات الخارجية.

ولفت طورهان أنه مع اكتمال المطار لن يساهم فقط في تطوير قطاع الطيران في البلاد، بل سيساهم أيضا في تنشيط الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي توفير مساهمة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن مشروع مطار إسطنبول هو الأكثر طموحا والأكبر جذبا من بين المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن مع اكتماله سيكون أحد أكبر المطارات في العالم من حيث سعة عدد الركاب.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، افتتح مطار إسطنبول رسمياً بحضور الرئيس أردوغان وهو ثالث مطار دولي في المدينة ذات الموقع الإستراتيجي.

وتبلغ مساحة المطار الإجمالية 76.5 مليون مترا مربعا، ويعد أكبر مطار في العالم، ومن أهم مشاريع الجمهورية التركية.