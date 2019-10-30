منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفتتح مركزاً لها في إسطنبول

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الأربعاء، قانون الموافقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بافتتاح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مركزًا لها في إسطنبول.

وكانت الحكومة التركية والمنظمة وقعتا مذكرة التفاهم في العاصمة الفرنسية باريس في 31 مايو/ أيار عام 2018.

وسيهدف مركز إسطنبول في نشاطاته إلى العمل في تركيا والمناطق التي تربطها بها روابط تاريخية وثقافية وثيقة في البلقان ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون المركز على تواصل مباشر مع مقر المنظمة في باريس.

وسينصب اهتمام مركز إسطنبول على مجالات القدرة التنافسية، وريادة الأعمال، والتجارة، والإدارة العامة، والابتكار، وتهيئة رأس المال البشري، وتطوير الاتصال والبنية التحتية، وزيادة المقاومة الاقتصادية، والنمو الأخضر.

كما يهدف المركز إلى خلق بيئة حوارية بين أصحاب المصالح، ووضع السياسات على هذا الصعيد.

والمركز الجديد سيكون قادراً على وضع سياسات في جميع المجالات كما هو الحال في مقره بباريس، خلافاً لمكاتب المنظمة في إيطاليا والمجر المتخصصة بنطاق ضيق.

وفي إطار عمل المركز، سيتم عقد اجتماعات، وندوات، وورش العمل، واستضافة فعاليات رفيعة المستوى، وتطوير التواصل بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وسيطرح المركز مقترحات سياسة شاملة لدعم دراسات النمو المستدام والشامل لتركيا والمناطق القريبة منها.

وسيحوّل مركز إسطنبول تركيا إلى قاعدة له للتركيز على منطقة البلقان، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، حيث ستستفيد البلدان في المناطق المذكورة من مخرجات دراسات المركز، فضلاً عن وضع توصيات سياسات ذات جودة عالية لتركيا وبلدان المنطقة.