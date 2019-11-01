بيت "قبة إسطنبول".. صاحب أجمل إطلالة على المدينة

بين شوارع وأزقة ضيقة في حي بيازيد التاريخي، في منطقة الفاتح، يقع بيت قديم قام مالكه العجوز بترميمه وجعل سطحه ذي الإطلالة الرائعة على المدينة مكانا مفضلاً لعشاق التصوير الذين ينشرون صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نظراً لعلو المكان التاريخي والخلفية الساحرة للبيت الذي يعرف باسم "قبة إسطنبول" الذي لا يخلو سطحه من طيور النورس، بات قبلة لمن يرغبون في الحصول على صورة فوتوغرافية مميزة لأنفسهم أو لأصدقائهم.

ويدخل السائحون إلى البيت بمقابل مادي، ويساعد القائمون على المكان الزوار في التقاط صور جميلة حيث يتم جذب طيور النورس إلى خلفية الصورة عبر إلقاء الطعام لها.

ومن خلال مشاركة صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرب الزوّار عن إعجابهم بالجمال الطبيعي لمنطقة أمينونو التي يطل عليها سطح البيت، كما يبدون إعجابهم الأكبر بالجلسة التي تعبّر عن عراقة العهد العثماني.

ويحاول المصورون منح الصور التي يلتقطوها في المكان لزبائنهم لمسات فنية تزيدها جمالا، لا سيما الأزواج الجدد الذين يفضل بعضهم حمل مظلات أو آلة الكمان الموسيقية خلال التصوير ما يضفي رونقا خاصا على الصور.

ويرى الزوار أن سبب الاهتمام والإقبال الكبيرين على المكان، يعود إلى جمال جميع الصور الملتقطة على سطحه، حيث يقوم العشرات يومياً بنشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.