وزير الخارجية التركي: الخطوط الجوية التركية فخر لتركيا

عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن فخره بشركة الخطوط الجوية التركية قائلاً إنها ماركة عالمية ونفتخر بها.

وكان تشاوش أوغلو، يتحدث في مراسم تكريم مسابقة "سكاي لايف للصور" للخطوط الجوية التركية بمدينة إسطنبول الخميس.

وأشار الوزير التركي إلى أن محاوريهم الأجانب يطلبون بين الحين والآخر التوسط لدى الخطوط الجوية التركية لحجز مقعد لهم في الرحلات من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأقصى.

وأضاف: "ينتابنا الفخر عندما يطلب منا محاورونا أحيانا وساطة من أجل حجز مقعد لهم على متن الخطوط التركية في الرحلات من أمريكا اللاتينية إلى الشرق الأقصى".

ونوّه تشاوش أوغلو بالخدمات التي تقدمها الخطوط التركية لركابها، وبتسييرها رحلات إلى شتى أصقاع الأرض، ما يجعلها إحدى أكثر الخطوط الجوية شهرة في العالم.

وبيّن أن الخطوط التركية إحدى القوى الناعمة لتركيا في العالم.

والخطوط الجوية التركية، أحد أعضاء تحالف "ستار" (أكبر تحالف عالمي للطائرات)، هي أكبر شركة طيران بالبلاد، وإحدى أبرز شركات الطيران في أوروبا والعالم.