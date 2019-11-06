اليوم العالمي للنباتيين في إسطنبول يستقطب 2000 مشارك

استقطب اليوم العالمي للنباتيين الذي احتفل في دورته الرابعة لهذا العام في تركيا 2000 مشارك، وفقاً لما ذكرته جمعية النباتيين التركية.

وقد أقيم هذا الحدث في 3 نوفمبر في فندق "ويندهام غراند إسطنبول" في قاضي كوي على الجانب الآسيوي من المدينة، كجزء من يوم النباتيين العالمي الذي يحتفل به كل عام في 1 نوفمبر.

وتم في هذه المناسبة تنظيم العديد من الفعاليات مثل معارض المنتجات الغذائية النباتية، وفعاليات تذوق الطعام، وورش عمل المطبخ النباتي، وورش عمل رسم للأطفال، ومعرض للكتب ذات الصلة، ومعرض تصوير يحمل شعار "حقوق الحيوان".

كما تم خلال الحدث إجراء دراسة استقصائية، تهدف بشكل خاص إلى لفت أنظار المهتمين من غير النباتيين إلى جدوى تغيير نظامهم الغذائي لينضموا إلى النباتيين في استبعاد لحوم الحيوانات ومنتجاتها من لائحة طعامهم.

وقد بينت نتائج المسح أن حوالي 50.6% من المشاركين كانوا من النباتيين، بينما كان 24.8% من "المهتمين بالنباتيين"، و15% كانوا من "أنصاف النباتيين" الذين يستبعدون لحوم الحيوانات فقط من غذائهم دون منتجاتها، بينما كان 8% مجرد "فضوليين".

كذلك بينت نتائج الدراسة أن ثمانيةً من كل 10 مشاركين، ذكروا أن سبب استبعاد لحوم الحيوانات ومنتجاتها من حياتهم هو"حقوق الحيوانات وحريتها"، بينما ذكر حوالي ستة من كل 10 أشخاص أسباباً صحيةً.

وعرض على المشاركين خلال الحدث، مجموعة متنوعة من المنتجات النباتية ودليلاً يحتوي طرقاً ولوائح طعام خاصة لإرشاد الراغبين بالانضمام إلى النهج النباتي في الغذاء.