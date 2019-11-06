مطار إسطنبول الكبير يفوز بجائزة "مطار العام"

فاز مطار إسطنبول الجديد بجائزة "IAR" للمطارات الدولية ضمن مسابقة "اختيار القراء" التي طرحتها مجلة شهيرة ليصبح "مطار العام". وضمت قائمة الاختيار 10 مطارات مختلفة في جميع أنحاء العالم فيما شملت عوامل التفضيل عدداً من المعايير مثل التأخير والاتصال والنظافة.

وعبر "قدري صامسونلو" الرئيس التنفيذي لعمليات مطار إسطنبول الكبير، عن سعادته بتكريمهم بهذه الجائزة. وقال إن المطار قدم خدمات متكاملة منذ اليوم الأول لتشغيله، وأضاف أنهم لا يزالون "في بداية رحلة طويلة".

وحول فوز المطار علق "صامسونلو" قائلاً: "سيظل تكريمنا من قبل القراء مصدر تحفيز لنا. نحن متحمسون للغاية ومتشوقون للترحيب بالجميع في إسطنبول. سنواصل بذل قصارى جهدنا ليتمتع المسافرون عبر مطار إسطنبول الكبير بتجربة فريدة".

وقد حصد مطار إسطنبول عدداً كبيراً من الأصوات، مخلفاً وراءه مطاراتٍ عالمية ذات شهرة مثل مطار هيثرو/لندن ومطار دبي الدولي ومطار فرانكفورت/ألمانيا.

من جانبها أشارت "تارا نولان" رئيسة تحرير المجلة التي نظمت الجائزة والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، إلى أن مطار إسطنبول الكبير يمثل "مركزاً عالمياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا".

وقالت "نولان": "إنني سعيدة للغاية لأن قراءنا اعترفوا بأن مطار إسطنبول يمثل مصدر إلهام لمطارات أخرى. لقد حازت الجهود المبذولة في هذا الصرح على الجائزة في عدة مجالات مثل مجال الابتكار والإبداع والتصميم وتقديم تجربة فريدة قادرة على البقاء في ذاكرة الركاب".

يذكر أن المرحلة الأولى من مطار إسطنبول العملاق افتتحت رسمياً في 29 أكتوبر 2018، وصادفت آنذاك الذكرى 95 لتأسيس الجمهورية التركية. وقد احتفل المطار مؤخراً بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه. وقال وزير النقل والبنية التحتية "جاهد توران" إن المطار خدّم خلال عامه الأول حوالي 40.47 مليون مسافر.

يشار إلى أن استيعاب المطار في المرحلة الحالية يبلغ 90 مليون مسافر سنوياً، وبالرغم من ضخامة الرقم إلا أنه محدود بالمقارنة مع قدرته الاستيعابية لدى انتهاء جميع مراحله إذ ستبلغ 200 مليون مسافر. وبذلك يكون مطار إسطنبول الكبير عند تشغيله بالكامل، أكبر مطار في العالم من حيث عدد الركاب.

ومن المتوقع انتهاء جميع مراحل بناء المطار الأربع بما في ذلك مدارج الطيران الست، بحلول عام 2028.

ومن المقرر أن يصبح المطار مركزاً عالمياً للطيران باستضافته أكثر من 100 شركة طيران، وبرحلات داخلية وخارجية تصل إلى أكثر من 300 وجهة حول العالم.