بعد توقيفهم في إسطنبول.. إحالة 11 مشتبهاً به إلى المحكمة للنظر في قضاياهم

أُحيل 11 مشتبها فيه بالانتماء لـ"داعش"، الجمعة، إلى المحكمة، بعد توقيفهم في إسطنبول، لعزمهم القيام بعملية إرهابية تستهدف احتفالات عيد الجمهورية.

وأوقفت فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، خلال مداهمات، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 3 مشتبه بهم قبل أن توقف لاحقا 8 آخرين، كانوا على صلة بهم.

وأجريت فحوصات طبية على الموقوفين، في مستشفى "بيرم باشا" الحكومي، قبيل إحالتهم إلى المحكمة (دون تحديدها).

وخلال المداهمات، ضبطت فرق الأمن وثائق وصور تظهر كيفية تفخيخ سيارة، وتفجيرها.

وتبين لاحقا، أن الموقوفين قاموا في وقت سابق بسرقة سيارة في منطقة سنجق تبه، وغيروا لوحتها الرقمية وتركوها قرب مبنى ولاية إسطنبول بمنطقة الفاتح.