افتتاح مسجد تقسيم وسط إسطنبول صيف 2020

أعلن حيدر علي يلدز، رئيس بلدية منطقة "بي أوغلو" بإسطنبول، أنه من المنتظر افتتاح مسجد تقسيم، وسط المدينة، صيف 2020.

وأوضح يلدز، للأناضول، أنه تم إنهاء 90 في المئة من أعمال تزيين الجدران الخارجية للمسجد بأحجار الرخام.

وأضاف يلدز، أن أعمال بناء مسجد تقسيم، بدأت قبل عامين، والفرق المشرفة على البناء تواصل أعمالها بشكل دؤوب.

وأشار إلى أن المسجد سيكون له منارتان مزينتان بالرخام، طول الواحدة منها 61 مترا.

ولفت يلدز إلى أن المسجد سيتضمن داخل أسواره، مساحة للثقافة والفن.

وتابع قائلا: "هناك فِرق تشرف على تجهيز القسم الداخلي للمسجد، وعند الانتهاء من أعمال البناء، سيكون المسجد جاهزا لاستقبال أكثر من ألفي مصلٍ".

جدير بالذكر أن حجر الأساس لمسجد تقسيم، وُضع في 17 فبراير/ شباط 2017.

وتبلغ مساحة المسجد ألفين و482 مترا مربعا.