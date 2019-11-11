العثور على مدير منظمة داعمة لـالخوذ البيضاء السورية مقتولاً في إسطنبول

عثر، اليوم الاثنين، على جثة البريطاني جيمس لوميسورييه، مدير منظمة إنسانية، حيث وجد مقتولاً في أحد أزقة منطقة "بي أوغلو" بمدينة إسطنبول التركية.

وأعلنت ولاية إسطنبول فتح تحقيقات عدلية وإدارية شاملة حول مقتل لوميسورييه، مدير ومؤسس مشارك في منظمة "ماي داي"، المسؤولة عن تدريب ومساعدة منظمة "الدفاع المدني السورية"، المعروفة بالخوذ البيضاء.

وقال دبلوماسي تركي إن ظروف مقتل لوميسورييه، الذي عمل كصف ضابط سابق في الجيش البريطاني، لا تزال غامضة، بعدما عثر على جثته قرب منزله في حي باي أوغلو.

وأوضحت مصادر أمنية للأناضول، أن السلطات التركية تمكنت من تحديد هوية جثة أبلغ مواطنون عنها، عثروا عليها أثناء ذهابهم لأداء صلاة الفجر في حي "قره مصطفى باشا" بمنطقة باي أوغلو.

وأضافت أنه عقب نقل الفرق الطبية للجثة إلى مشرحة الطب الشرعي، تبين أن الجثة تعود لعنصر سابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية يدعى "جيمس غوستاف إدوارد لوميسورييه".

وذكرت أن عناصر الشرطة توجهت لمنزل الضحية للحصول على إفادات زوجته، مشيرة أن ميسورييه كان يستخدم حبوب النوم بحسب تصريحات الزوجة.

وقامت الشرطة التركية بفحص كاميرات المراقبة الأمنية في المبنى، لافتة عدم وجود أي شخص دخل أو خرج من المبنى.