إسطنبول على موعد مع الشتاء شهر ديسمبر القادم

تأخر الشتاء في تركيا هذا العام أكثر من المتوقع فيما سجلت الحرارة في الخريف درجات أعلى من المتوسط بالفعل في جميع البلاد.

لكن الخبراء يقولون إن الشتاء قادم قريباً، فيما نقلت صحيفة "ملييت" التركية اليومية عن مدير عام الأرصاد الجوية أحمد أوشار قوله إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون أول، ويتوقع هطول الأمطار في بعض أنحاء البلاد وفقًا لتوقعات شهرية.

ومع ذلك ، ستكون درجات الحرارة في بعض المدن أعلى من المعدل السنوي بمقدار 2 إلى 5 درجات لا سيما في أنقرة وإسطنبول.

من المتوقع أن يحل الطقس البارد على الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد، في حين سيستمر الجو في إسطنبول ضبابياً حتى يوم الجمعة.

أورهان شين من قسم هندسة الأرصاد الجوية بجامعة إسطنبول التقنية قال متحدثًا أيضًا إلى صحيفة "ملييت" إن المنطقة التي تقع فيها تركيا هي واحدة من أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ.

وقال إننا بدأنا نشهد ظهور درجات الحرارة القصوى، مضيفاً أن هذه الأنواع من درجات الحرارة في نوفمبر هي كارثة طبيعية عالمية.

وأضاف "غياب هطول الأمطار لمدة 15-20 يومًا كارثة طبيعية في حد ذاته".

وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية، تشهد تركيا أحر نوفمبر للمرة الثالثة.

كما أثر غياب الأمطار في الأشهر الأخيرة على السدود في إسطنبول. وفقا لبيانات من إدارة المياه والصرف الصحي في اسطنبول، انخفض معدل إشغال السدود في المدينة إلى 37.97%. يوجد حاليًا 10 سدود توفر مياه الشرب إلى إسطنبول، ويبلغ معدل الإشغال الأعلى فيها 27.6%.