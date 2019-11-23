إسطنبول.. وجبات ضيافة لزوار جامع "تشامليجا" الكبير

توزع إدارة جامع "تشامليجا" الكبير، بإسطنبول، وجبات طعام مجانية على رواده يوميا لإظهار كرم ضيافة المسلمين.

ويتم تقديم وجبات الطعام، التي يعدها أعضاء "جمعية تشامليجا شفاء خانه"، على المصلين بعد صلاة المغرب وعلى زوار الجامع (أغلبهم أجانب) أيضا.

ويجتمع المصلون وزوار الجامع، على "مائدة الحضارة" المقامة عند مدخل جامع تشامليجا، ويستمتعون باللذة المعنوية التي يجدونها في تناول الطعام معا.

ويتم تقديم ما يقرب من 20 ألف وجبة على مدار الشهر. وتتكون الوجبة من الحساء والأرز مع الحمص والتمر.

وأشار مليح طوغ طاغ، المتحدث باسم "جمعية تشامليجا شفاء خانه"، للأناضول، أن جمعيتهم، ومقرها أسكودار (الشطر الآسيوي من إسطنبول)، تنظم موائد إفطار جماعية طوال شهر رمضان في المدينة المنورة بالسعودية.

وفي إحدى المرات سألهم شخص عربي بالمدينة: "أنتم تقيمون مائدة إفطار هنا، فلماذا لا تقيمونها في إسطنبول؟". وبناء عليه بدأوا يقدمون هذه الخدمة في إسطنبول منذ عام تقريبا.

وتابع: "بدأنا العمل في إسطنبول بنية توزيع الطعام طوال العام. في البداية تم توزيع الطعام في الأسواق. وفي شهر رمضان الماضي وزعنا وجبات الإفطار في محطات المترو، والمتروباص، وحافلات النقل العام. بعد ذلك أتينا إلى جامع تشامليجا الكبير بشكل دائم، منذ ثلاثة شهور من بعد صلاة المغرب يوميا".

وأشار طاغ طوغ، إلى أنهم يوزعون الطعام من أجل التأكيد على روح الأخوة.

وأردف أنه يقوم بتوزيع وجبات الضيافة بنفسه رافعا شعار "حبا في تركيا القوية".

وأضاف أن محبي الخير، بإمكانهم المشاركة في هذا المشروع الخيري.