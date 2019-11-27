بدء الأعمال في استكمال خط المترو "إم 5" في إسطنبول الآسيوية

أقيم يوم أمس بحضور رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو" احتفال بإعادة إطلاق أعمال بناء مرحلة جديدة من خط مترو "إم 5" وهي مرحلة خط "تشكمة كوي -سنجق تبيه- سلطان بيلي" في الجانب الآسيوي من إسطنبول.

وقال رئيس بلدية إسطنبول في الحفل الذي أقيم في منطقة "سنجق تبيه"، إن وسائل النقل العام تعد واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في إسطنبول وأن المزيد من المشاريع سيتم إطلاقها لتحسين وزيادة خطوط المواصلات العامة في المدينة، وشكر ممثلي كل البلديات التي ساهمت في إنشاء خط المترو.

ومن المقرر أن يمتد خط المترو الجديد لمسافة 10.9 كيلومترات، ويضم ثماني محطات. وستستغرق الرحلة عبره حوالي 16 دقيقة. وبمجرد الانتهاء من إنجاز هذا الخط بالكامل سيكون قادراً على نقل 64.800 راكباً في الساعة في اتجاه واحد.

وأضاف "إمام أوغلو" أن الأعمال مستمرة لزيادة مركبات النقل العام الأخرى وتحسين مستواها، التي ستدعم خط المترو وتسهل عملية النقل.

جدير بالذكر أن خط مترو "إم 5" الذي يصل بين "أوسكودار" و"تشكمة كوي" مروراً بمنطقة "العمرانية"، يمثل أول نظام مترو أوتوماتيكي بالكامل في تركيا. وقد تم إطلاق الخط خلال فترة رئاسة "مولود ويصال" لولاية إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتم تشغيل المرحلة الأولى منه بشكل أوتوماتيكي بالكامل في ديسمبر 2017 بثماني محطات تربط أوسكودار بـعمرانية.

وبإضافة خط مترو "أوسكودار- تشكمة كوي"، يصل إجمالي طول طرق النقل في إسطنبول إلى 170 كم، بعدد محطات يصل إلى 169 محطة.