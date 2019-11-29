ازدهار أسواق "هدايا العطل والمناسبات" في إسطنبول

يحمل الشهر المقبل في جعبته عدداً من العطلات الاحتفالية التي تجعل الأسواق تستعد لها بالعديد من الإبداعات والتحف والهدايا والمصنوعات اليدوية ذات اللمسة الفنية والذوق الرفيع وخصوصاً مناسبتي عيد الميلاد واحتفالية رأس السنة الجديدة.

ومن المثير للاهتمام، ازدهار محلات ومخازن بيع التحف والتذكارات والهدايا سنةً بعد سنة خصوصاً في إسطنبول، حيث باتت بعض هذه الأسواق تقام على نمط خيري لجمع التبرعات وعرض الحرف اليدوية البديعة الصنعة، في حين أن بعضها الآخر تزخر بالعلامات التجارية الرائدة. وفي جميع الأحوال، فإن هذه المخازن والمحلات وحتى البازارات المؤقتة، تعكس جميعها نشاطاً وفعاليةً ترتبط بمواسم العطل والأعياد كما تعد كلها طرقاً رائعةً لقضاء يومٍ مميز والاستمتاع بروح إسطنبول الملهمة والمتجددة. ونستعرض هنا بعضاً من تلك الأسواق والفعاليات:

مهرجان جمعية "نساء إسطنبول" الدولية في الأول من ديسمبر:

تعقد جمعية "نساء إسطنبول" الدولية، وهي منظمة قائمة على عضوية النساء الأجنبيات في تركيا، يوم الأحد الأول من ديسمبر، مهرجانها الشتوي السنوي الذي يضم أكثر من 80 نقطة تسوق تعرض الهدايا والتحف والتذكارات والجوائز الفاخرة التي ستوزع في السحوبات والفعاليات، بالإضافة إلى ركن خاص بالأطفال في فندق "ماريوت" شيشلي. يعد هذا التجمع الاحتفالي أحد أكثر المهرجانات ترقباً خصوصاً في مجتمع المغتربين في إسطنبول، كما أنه واحد من المهرجانين الخيريين الرئيسيين اللذين تعقدهما هذه الجمعية كل عام. يستمر المهرجان الشتوي من الساعة 10صباحاً إلى 5 مساءاً، وهو متاح للجميع بتكلفة زهيدة تبلغ 10 ليرات تركية، في حين أن الدخول للأطفال دون سن 12 مجاني.

أيام التسوق الخاصة بتطبيق "Zubizu" الإلكتروني يومي 4-5 ديسمبر:

ينظم موقع "Zubizu" الإلكتروني وهو تطبيق لتسوق الملابس والطعام وأشياء كثيرة تتعلق بالموضة، أيام تسوق يومي 4-5 ديسمبر في حلبة فولسكفاغن "Volkswagen Arena" التي تستضيف الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية. وتمثل هذه الفعالية أحد أكبر أسواق هدايا العطلات في هذا الموسم، حيث تقام مئات الأكشاك من مختلف العلامات التجارية. الدخول مجاني، وستفتح أكشاك التسوق من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءاً.

سوق رابطة إسطنبول للمصنوعات اليدوية يوم 8 ديسمبر:

رابطة إسطنبول للمصنوعات اليدوية هي مجموعة من الحرفيين المحليين والمقيمين في إسطنبول، الذين يصنعون المنتجات اليدوية، ويشاركونها من خلال صفحتهم على الفيسبوك، إضافةً إلى إقامة أسواق موسمية لجمع الأموال للاجئين المسجلين في الأمم المتحدة. سيقام سوق الرابطة يوم الأحد الأول من ديسمبر في إسطنبول من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 6 مساءاً. في كنيسة "هيلانة" في منطقة "تيبه باشي". ستقدم أكشاك البيع الهدايا المصنوعة من الحرف اليدوية والمأكولات الشهية، وهي مناسبة سنوية شهيرة بين مجتمع المغتربين.

سوق "أخوات الفقراء الصغيرات" في 14 ديسمبر"

تحتفل جمعية "أخوات الفقراء الصغيرات" بسوق الهدايا والتذكارات السنوي، يوم السبت 14 ديسمبر من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 4 مساءاً. يُقام هذا السوق كل عام، وهو سوق شهير لبيع الهدايا يشتهر بين أفراد مجتمع المغتربين، ويضم منتجات حرفية وملابس ومنتجات غذائية محلية الصنع.

بازار الشتاء في فندق "قصر فيريه" يومي 14-15 ديسمبر:

ينظم فندق "Feriye Palace" وهو مجمع للمباني الفاخرة تعود لعهد الإمبراطورية العثمانية تمتد على طول مضيق البوسفور في قلب أورتاكوي، ويضم أيضاً مطعماً رائعاً، سوقاً شتوية خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 14 و15 ديسمبر، من الظهر حتى الساعة 8 مساءاً. وستقام أيضاً بالإضافة إلى أكشاك بيع الهدايا الموسمية الخاصة، العديد من ورش العمل الإبداعية، بما في ذلك ورشة صناعة الأساور الحريرية.