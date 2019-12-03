إسطنبول تتفوق على نيويورك في منافسة 2019 لأفضل 10 مدن في العالم

حافظت إسطنبول للعام الثاني على التوالي على إدراجها ضمن قائمة أكثر 10 مدن زيارةً في العالم، وفقاً لشركة "يورومونيتور" العالمية. وستستضيف أكبر مدن تركيا بحلول نهاية هذا العام أكثر من 14.7 مليون سائح، الأمر الذي يخولها الحصول على المرتبة التاسعة بين قائمة المدن الأكثر شعبية في العالم، بعد أن احتلت المرتبة العاشرة في منافسة عام 2018 لأفضل 100 مدينة في العالم.

وقد تجاوز عدد زوار مدينة إسطنبول عام 2019 الـ 14 مليون زائر، وهو عدد زوار مدينة نيويورك التي انسحبت من قائمة المدن العشرة الأوائل.

واحتلت مدينة أنطاليا عاصمة السياحة التركية المركز الثاني عشر، بعدد سائحين وزوار بلغ 13.3 مليون في عام 2019، وبزيادة 7.2% عن العام السابق. كما احتلت إسطنبول المرتبة الثالثة وأنطاليا المرتبة الرابعة في تصنيف مدن أوروبا.

أما مدينة موغلا وهي مقصد سياحي تركي شهير، فقد تقدمت درجتين على سلم التصنيف لتصل إلى مرتبة 84.

وجاء في تقرير "يورومونيتور": "لقد سجلت ثلاث مدن تركية هي إسطنبول وأنطاليا وموغلا، أسرع نموٍ في عدد الزوار والوافدين على مستوى العالم".

وذكر التقرير أن حوالي 70% من زوار تركيا يأتون من أوروبا، مضيفاً أن "المدن التركية هي أيضاً وجهة متنامية للمسافرين العرب".

كما أبرز التقرير أهمية مطار إسطنبول بالنسبة للسياحة التركية ، مشيراً إلى "الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمدينة الذي يربط بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا".

وقال: "إن المطار يطلق رحلات إلى ما مجموعه 146 وجهة، من شأنها أن تربط أكثر من 120 دولةً خلال 3 ساعات".

وبالرغم من الاحتجاجات التي شهدتها كلاً من هونغ كونغ وبانكوك لكن المدينتين ظلتا في صدارة تصنيف مدن العالم، في حين فقدت لندن مكانها في المراكز الثلاثة الأولى، وتراجعت إلى المركز الخامس لتحل محلها مدينتين آسيويتين أخريين هما ماكاو الصينية وسنغافورة.

يذكر أن عدد زوار تركيا الدوليين ارتفع إلى 40.7 مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من العام. ووفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية لعام 2019، تحتل تركيا المرتبة السادسة في العالم من حيث عدد السياح.