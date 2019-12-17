وزير تركي: حددنا مسار قناة إسطنبول والتنفيذ سيبدأ عقب استكمال الدراسات

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي، جاهد طورهان، إن حكومة بلاده حددت مسار قناة إسطنبول المائية، وستشرع في تنفيذ المشروع عقب استكمال أعمال الدراسة والتخطيط.

جاء ذلك في كلمة لطورهان خلال مناقشة ميزانية وزارته لعام 2020، في الجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وذكر الوزير التركي أن قناة إسطنبول، ستكون بديلا لمضيق البوسفور الذي يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود.

وأضاف أن حكومة بلاده درست مشروع القناة بأدق التفاصيل.

ومشروع "قناة إسطنبول"، الذي يتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف الحكومة التركية من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة.