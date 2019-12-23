"مطار إسطنبول" يحتفي بالمسافر رقم 50 مليونا

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، درعا تكريميا، للمسافر رقم 50 مليونا في "مطار إسطنبول"، وأسرته.

جاء ذلك الاثنين، على هامش مشاركته مع عقيلته أمينة أردوغان، في افتتاح معرض للعلوم الاسلامية، بالمطار.

وكان الدرع من نصيب كرم نجاتي كونباي وأسرته، حيث كانوا يستعدون للانطلاق إلى نيويورك.

كما قدمت إدارة المطار والخطوط الجوية التركية هدايا للأسرة.

بدورهم أعرب أفراد الأسرة عن سعادتهم بهذه المفاجأة السارة.

ويشهد "مطار إسطنبول"، نحو 1200 رحلة طيران داخلية وخارجية، كمعدل يومي، منذ دخوله الخدمة في أبريل / نيسان الماضي.