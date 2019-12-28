"فرق الأمان" شرطة متخفية في إسطنبول للوقاية من الجرائم

بذلت "فرق الأمان" التركية التابعة لمديرية أمن إسطنبول، خلال عام 2019، جهودًا حثيثة على مدار اليوم من أجل ضمان أمن السكان في مختلفة أنحاء المدينة.

وتجسد هذه الفرق اسمها بالفعل خلال الأعمال التي تقوم بها، وذلك من خلال منحها الشعور بالثقة والأمان للسكان في عموم إسطنبول.

ويواصل 1360 عنصرًا مهامهم ضمن "فرق الأمان"، وخاصة الأماكن التي تشهد ازدحامًا، مثل محطات المترو والترام والمتروباص والمساجد والساحات.

وتتدخل هذه الفرق بشكل فوري لمنع حدوث الجرائم داخل المدينة، وعادة ما يكون عناصرها على هيئة بائعي السميت أو الكستناء أو عمال النظافة.