أردوغان: مصممون على شق قناة إسطنبول الجديدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عزم وتصميم بلاده على شق قناة إسطنبول الجديدة، الهادفة إلى وصل بحر مرمرة بالبحر الأسود.

وأوضح أردوغان، في كلمة له خلال حفل توزيع جوائز بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أن حكومة بلاده ستنجز مشروع قناة اسطنبول رغم المعارضة التي يواجهها المشروع.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "سننجز مشروع قناة اسطنبول وفق مبدأ 'الإنشاء والتشغيل ونقل الملكية'، أو عبر ميزانيتنا، فتركيا لديها القدرة على إنجاز هذا المشروع بإمكاناتها الذاتية".

وفيما يخص صواريخ "بوزدوغان" (جو- جو) المطورة من قِبل شركة "SAGE" التركية، أوضح أردوغان أن الاختبار الأول لهذه الصواريخ تم بنجاح.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن الشركة المذكورة ستقوم بإنتاج مزيد من الصواريخ الموجهة خلال الفترة القادمة.

كما أشار أردوغان إلى أن بلاده أسست قاعدة علمية في القطب الجنوبي، وأن محطة الأرصاد الجوية الموجودة ضمن القاعدة بدأت فعالياتها بشكل رسمي.

ولفت إلى أن قيادة القوات البحرية التركية بدأت برسم خريطة قاع البحر في القطب الجنوبي.

وتابع قائلا: "تباحثت مع رئيس الوزراء البريطاني في هذا الشأن، ومن الممكن أن نقوم بأبحاث مشتركة مع بريطانيا في القطب الجنوبي".

وأضاف: "هدفنا الأساسي هو الانتقال من صفة الدولة المراقبة في القطب الجنوبي إلى صفة البلد الاستشاري، ونسعى لأن يكون لنا كلمة حيال مستقبل القطب".