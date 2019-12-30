وزارة الداخلية التركية.. اتخذنا كافة الإجراءات الأمنية لسلامة احتفالات رأس السنة

فيما تستعد تركيا للاحتفال بليلة رأس السنة، تستعد وزارة الداخلية لنشر مئات الآلاف من أفراد الأمن لضمان السلامة والنظام خلال فترة الأعياد.

وقد أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد أنه سيتم نشر أكثر من 300 ألف من أفراد الأمن في جميع أنحاء تركيا لضمان النظام والسلامة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية لهذا العام.

وفقًا للوزارة ، فإن 23.723 من قوات الشرطة و83.398 من رجال الدرك سيكونون في الخدمة الفعلية عبر المدن والبلدات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، تساندهم أكثر من 700 طائرة وسفينة.

وأصدرت الوزارة تعليماتها لجميع الولايات بتشديد الأمن في المباني العامة فيما ستتخذ المدن التي تشهد سياحة أكثر في فصل الشتاء مزيداً من الاحتياطات في المطارات ومحطات القطارات والحافلات.

شهدت السياحة في تركيا ارتفاعًا كبيراً على مدار العامين الماضيين وفقًا لشركات متخصصة في قطاع السياحة مما يجعلها وجهة لمحبي التزلج على الجليد. في العام الماضي ، تدفق نحو 6 ملايين سائح محلي وأجنبي بمن فيهم الزوار خلال الليل إلى مناطق التزلج في تركيا ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 6.5 مليون سائح هذا العام.

وبالتعاون المشترك مع البلديات، ستشرف الوزارة أيضًا على ظروف السلامة على الطرق، خاصةً المناطق الأكثر برودة حيث ستعمل أعداد كبيرة من شرطة المرور في المدن على مراقبة حالات القيادة في حالة سكر بعد الاحتفالات.

وفي إسطنبول التي تستضيف أكبر الاحتفالات في البلاد، قالت الوزارة إنه سيتم نشر حوالي 60 ألف من أفراد الأمن إلى جانب حوالي 800 سيارة كما تم رفع الإجراءات الأمنية بالفعل إلى أعلى مستوى كإجراء احترازي.

وعن ميدان تقسيم، الذي يقع في قلب إسطنبول، وهو المكان المفضل للمحتفلين بالعام الجديد؛ يشهد أيضًا إجراءات أمنية مشددة، فالكثيرون لم ينسوا بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع ليلة رأس السنة على ملهى رينا في إسطنبول قبل ثلاث سنوات

في السنوات السابقة، قامت إدارة شرطة إسطنبول بنشر شرطة خيالة، لضمان مزيد من النظام في الساحة المخصصة للمشاة.

كما ذكرت وزارة الداخلية أنه سيتم إنشاء نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد تمشيا مع الاحتياطات الأمنية التي تهدف إلى مراقبة المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى اليونان في زحمة الاحتفالات.

في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة أيضًا إجراءات صارمة ضد تهريب الخمور وغشها وقامت بعمليات احترازية متزامنة في جميع أنحاء تركيا، تمت خلالها مصادرة 4.268 لترًا و4.620 زجاجة من الخمور غير المرخصة.