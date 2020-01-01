بالألعاب النارية والضوئية.. إسطنبول ترحب بالعام الجديد

استقبل سكان مدينة إسطنبول والسياح، العام الجديد بالألعاب النارية والعروض الضوئية الساحرة.

ومنذ ساعات المساء، توجه المواطنون والسياح إلى "ساحة أورطا كوي" للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه بلدية إسطنبول، بمناسبة قدوم عام 2020.

ورحب الحاضرون بالعام الجديد على وقع الموسيقى، والمناظر الرائعة لمعالم اسطنبول مثل مسجد "بويوك مجيدية" أو (مسجد أورطا كوي)، و"جسر شهداء 15 تموز".

كما استمتع الجمهور بالألعاب النارية والعروض الضوئية التي جرت من منصة على سطح البحر.

كما شهدت مناطق عديدة في إسطنبول على رأسها "بك أوغلو"، و"بشيكطاش" و"قاضي كوي" احتفالات متنوعة بالعام الجديد.

وتخللت الاحتفالات إطلاق كثيف للألعاب النارية، وحفلات موسيقية وعروض راقصة.