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السلطات التركية توقف 7 أشخاص للاشتباه بتسهيلهم هروب كارلوس غصن

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.01.2020 13:43
آخر تحديث في 02.01.2020 14:15
أسوشيتد برس أسوشيتد برس

أوقفت السلطات التركية، 7 أشخاص في إسطنبول للاشتباه بتقديمهم المساعدة في هروب المدير السابق لشركة نيسان كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

وبدأت تحقيقات حول تسهيل هروب غصن الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في مدينة أوساكا باليابان على خلفية تهمة "إساءة استخدام الوظيفة"، إلى لبنان بعد وصوله بطريقة غير قانونية إلى مطار أتاتورك، ومنه إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي إطار التحقيقات أوقفت السلطات التركية، سبعة أشخاص يعملون في شركة طيران شحن خاصة، بينهم أربعة طيارين، وموظفين اثنين في الخدمات، ومدير عمليات الشركة. ولا تزال التحقيقات متواصلة مع الموقوفين.

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