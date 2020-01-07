مطار صبيحة يلغي جميع الرحلات الجوية حتى الثامنة مساء بسبب الظروف الجوية

أعلنت السلطات التركية إلغاء جميع رحلات الطيران ذهاباً وإياباً في مطار صبيحة غوكتشن الواقع في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، نظراً للظروف الجوية السيئة.

وجاء هذا الإعلان بعدما صرح المدير العام لخطوط الطيران الجوية التركية بلال اكشي، في وقت سابق اليوم، أنه تم إلغاء الرحلات الجوية في المطار المذكور حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، بسبب حادث انزلاق طائرة أثناء هبوطها وخروجها عن المدرج.

وخرجت طائرة من نوع بوينج مملوكة لشركة بيغاسوس التركية عن مسارها في مطار صبيحة، صباح اليوم، دون وقوع إصابات بين الركاب، فيما تُجري الجهات المختصة تحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وكانت الطائرة تقل ركابًا من الشارقة إلى إسطنبول. وأخلت الجهات المختصة الطائرة التي هبطت في مساحة رملية عند الساعة 09.05 صباحًا، من الركاب باستخدام وسائل الانزلاق المنتفخة.