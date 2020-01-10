غرق قارب صيد تركي إثر اصطدامه بناقلة روسية في البحر الأسود

أنقذ صيادون أتراك، صباح الجمعة، 3 أشخاص عقب غرق قارب صيد اصطدم بناقلة نفط تحمل علم روسيا قبالة سواحل إسطنبول في البحر الأسود، فيما تتواصل أعمال البحث عن 3 مفقودين.

وأشارت ولاية إسطنبول، في بيان، إلى اصطدام الناقلة "غلارد 2" التي تحمل علم روسيا، مع قارب الصيد "دورسون علي جوشكون" التركي، حوالي الساعة 06.35 (GMT+3).

وقالت الولاية إن قارب الصيد غرق إثر الحادثة التي وقعت قبالة كيليوس المطلة على البحر الأسود، وكان على متنها 6 أشخاص.

وتمكن صيادون أتراك من إنقاذ 3 أشخاص، فيما تواصل فرق أمن وخفر السواحل البحث عن المفقودين.