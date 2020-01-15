إسطنبول.. ورشة عمل لتعريف الأطفال بتاريخ "طروادة" وأسطورتها

تستمر منظمة "الحوار المفتوح" الثقافية (Open Dialogue Istanbul) في إسطنبول، بالقيام بأنشطتها المتنوعة التي تهدف إلى مساعدة الأطفال على التعرف على تراثهم الثقافي من خلال ورشات العمل التي تقيمها في مقرها في حي "تشويقية" في منطقة "شيشلي".

ومن المقرر أن تقيم المنظمة يوم السبت 18 يناير، ورشة عمل للأطفال بين الساعة 12:30- 14:00 يتعرفون من خلالها على تاريخ مدينة "طروادة" الأكثر شهرة، التي تعتبر "موطن الحب والبطولة والحضارة".

يشرف على هذه الورشة الفنانة والمدربة "بيغوم جالشكان"، التي ستأخذ الأطفال برحلة عبر العالم السحري للتراث الثقافي التركي، وتعرض عليهم بعض الهياكل والتحف المتعلقة بتاريخ المدينة.

كذلك سيصنع الأطفال تصميمات ثلاثية الأبعاد مستوحاة مما تعلموه حول تاريخ "طروادة".

وطروادة مدينة قديمة تقع في غرب تركيا، ازدهرت في الألف الثالث قبل الميلاد.

اشتهرت بقصة حصان طروادة الخشبي الذي اختبأ داخله الجنود الإسبرطيون وتسللوا ليلا لفتح أبواب المدينة أمام جيوش الملك مينلاوس ملك إسبرطة بقيادة أخيه أجاممنون. الذي حاصر المدينة المنيعة ردها من الزمن يقارب العشر سنوات وما كان من الممكن إسقاطها إلا بالخدعة.