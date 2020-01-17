طائرة إيرباص A380 العملاقة تهبط اضطرارياً في مطار إسطنبول

هبطت أكبر طائرة ركاب في العالم ايرباص A380 هبوطاً اضطرارياً مفاجئاً، في مطار إسطنبول يوم الجمعة فجراً، بسبب حالة صحية طارئة ألمّت بأحد ركابها.

وكانت الطائرة تحلق في رحلة اعتيادية بين بانكوك وفرانكفورت عندما حطت فجأةً في مطار إسطنبول في تمام الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد أن تعرض راكب ألماني عمره 61 عاماً كان على متنها، لأزمة صحية.

وبعد نقل الراكب إلى أحد مشافي إسطنبول بواسطة إحدى سيارات الإسعاف المتواجدة في المطار، أقلعت الطائرة مرة أخرى متجهةً إلى ألمانيا في الساعة 7:20 صباحاً.

ووفقاً لمسؤولي المطار، هذه المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة إيرباص A380 في مطار إسطنبول.