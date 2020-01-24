أماكن عمل جديدة ومبتكرة في إسطنبول

يشهد هذا العصر طرائق جديدة في ممارسة الأعمال بعيداً عن المؤسسات المكتبية التقليدية، منها على سبيل المثال العمل من البيت أو من منتديات الإنترنت، بسبب اقتصار الأداء الوظيفي أحياناً على إرسال البيانات والمعلومات أو التحكم بالإنتاج عبر الشبكة، في عالم بات يوصف بأنه رقمي بامتياز. وقد ظهرت مؤخراً أماكن جديدة ومبتكرة للعمل الجماعي توفر مشاركةً للمساحات المكتبية، تعرف بمكاتب الـcoworking، تتيح فرصة للعمل الفعال إلى جانب كونها طريقة رائعة لتعزيز البيئة الاجتماعية وسط سيطرة الانفراد والعيش في حيز افتراضي.

وفي إسطنبول بدأت مكاتب العمل هذه تتضاعف وتنتشر كمنصات إبداعية ومساحات لمشاركة البيئة الاجتماعية والمهنية على حد سواء، ما يجعلها أكثر بكثير من مجرد مكان للعمل، بل وتقدم أيضاً فرصاً قيمة للتواصل الاجتماعي وربما حتى تكوين أصدقاء وزملاء جدد. يستعرض هذا المقال بعضاً من هذه الأماكن في المدينة:

كوليكتيف هاوس:

بدأ كوليكتيف هاوس فكرة إنشاء بيئة من المكاتب المشتركة ومنصات الإبداع من خلال الفعاليات الاجتماعية، ونجح في تشغيل أربعة فروع ديناميكية في جميع أنحاء المدينة، ليتحول إلى أكثر الأماكن الاجتماعية والمهنية اتساعاً وانتشاراً في إسطنبول. ومع بداية عامه الخامس، تشعب كوليكتيف هاوس ليصل إلى مناطق شيشلي وليفنت وأتاشهير بعد أن بدأ بمركزه الرئيسي الرائد في منطقة ليفنت 4 الصناعية. ويعكس كل فرع من فروع الدار تصميمات أنيقة ومريحة مثل الجدران الحجرية وعناصر ديكور صناعية راقية تكملها نباتات الزينة، والعديد من وسائل الراحة الإضافية، منها كراسي التدليك وصالات الاجتماعات الواسعة وغرف التأمل ودروس اليوغا، كما يستضيف عدداً من الأحداث الأسبوعية مثل وجبات الإفطار صباح كل يوم اثنين، وأمسيات الموسيقى المرتجلة في فترات ما بعد العمل، ورواية القصص، وعروض الأفلام، وحوارات ثقافية وندوات اجتماعية تغطي مجموعة متنوعة من مواضيع التنمية الشخصية والمهنية.

أتولييه:

يقع مركز أتولييه في بومونتيادا في منطقة شيشلي، كانت هذه المساحة ذات يوم مصنعاً تاريخياً للبيرة، ثم تحولت إلى مجمع ترفيهي جديد يضم عدداً من المطاعم وأماكن الموسيقى الحية في المدينة. يعد مركز أتولييه منصة للتواصل والابتكار تعمل على استضافة عدداً من الأنشطة الشهرية وسلسلة حوارات والعديد من الفعاليات الأخرى التي تركز على ريادة الأعمال والتكنولوجيا والتصميم. ويتميز المركز بمساحات واسعة للعمل وأثاث يجعل تصميمه مريح، ويضم أيضاً مختبراً للنماذج الأولية مجهزاً بمجموعة كاملة من الأدوات الضرورية، مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، وأدوات القطع بالليزر وحتى الواقع الافتراضي، كما يقدم ورش عمل حول جميع هذه الأدوات الرقمية والتقنيات الفيزيائية.

إمباكت هب إسطنبول:

يعد مركز إمباكت هب إسطنبول جزءاً من شبكة عالمية لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الناشئة. ويضم المركز أكثر من 80 فرعاً من جميع أنحاء العالم. ويقع في المنطقة الصناعية ليفنت 4، حيث حوّل مبناه المكون من أربعة طوابق إلى مركز إبداعات وأنشطة لا تهدأ. للمركز تصميم جميل يكمله أثاث خشبي وإضافات تجميلية والكثير من النباتات، وفيه مكاتب دائمة وقاعات مؤتمرات ومناطق اجتماعية تم تحويلها إلى قاعات للمناسبات والندوات والعروض التقديمية المختلفة التي يستضيفها، مثل سلسلة التوعية هل تدرك؟ وليال ثقافية، وندوات ومحادثات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مزاد تجاري للأشياء الثمينة. أكثر ما يميز هذا المركز هو أنه يقدم مجموعة متنوعة من خيارات العضوية المرنة والمعقولة التي تتيح لصاحب العمل استئجار مكتب جماعي أو مكتب خاص، كما يقدم أيضاً باقات تتراوح ما بين 10 و50 و100 ساعة شهرياً أو باقات اشتراك غير محدودة، ويُسمح للأعضاء استخدام مكاتب إمباكت هب إسطنبول حيثما كانوا في أنحاء العالم لفترات محدودة.

دام دايز:

مركز السد المعروف أيضاً باسم دام دايز، هو مكان للفنون والفعاليات. يقع في حي غلاطة سراي في منطقة بايوغلو. ويستضيف المركز بانتظام مجموعة متنوعة من ورش العمل والندوات والعروض المسرحية والموسيقية. تضفي ميزات الديكور والتحف المنتشرة في جميع أنحاء المكان، أناقة وراحة على جنباته، بالإضافة إلى مناطق واسعة للراحة والعمل، وهناك عدد قليل من المكاتب وقاعات الاجتماعات المجهزة بالخدمة. وتبدأ خيارات العضوية فيه من أربع ساعات فقط في الشهر لتصبح دائمة مع استخدام غير محدود للمساحات المشتركة.

جوينت آيديا:

شارك في تأسيس مركز الفكرة المشتركة جوينت آيديا مغتربين فنلنديين وكنديين، في فيلا تشرف على البحر في منطقة أرناؤوط كوي. ثم توسع المركز منذ ذلك الحين، وبدأ يضم عدداً من الأماكن بما في ذلك مساحة ضخمة على شرفة مركز التسوق كانيون. يستضيف المركز بعض الأنشطة كالحوارات الثقافية والفلسفية، ويوفر استئجار مساحات واسعة تم تزيينها بشكل جميل يناسب الأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى مكاتب للعمل ومكاتب متاحة للإيجار المؤقت.