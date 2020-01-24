افتتاح معرض ألعاب إسطنبول الإلكترونية الدولي 2020 الأسبوع المقبل

عشاق الألعاب المحترفين والهواة ومطوري الألعاب الإلكترونية ورجال الأعمال على موعد مع معرض ألعاب إسطنبول الإلكترونية الدولي 2020 "GIST" الذي سيفتح أبوابه في 30 يناير في صالة عرض "أوراسيا"، يني كابيه، وهو واحد من أكبر خمسة معارض للألعاب الإلكترونية والترفيه في أوروبا.

ومن المتوقع أن يزور المعرض الذي يستمر أربعة أيام، أكثر من 100.000 شخص، للمشاركة في المباريات والبطولات الرياضية والفوز بجوائز متنوعة، ومقابلة شخصيات بارزة ومؤثرة، والتمتع بأحدث إصدارات الألعاب المفضلة، ومشاهدة أحدث المنتجات التي أصدرها عمالقة التكنولوجيا وشركات الأجهزة الإلكترونية، وتجربتها.

وسيضم المعرض لأول مرة منذ انطلاقه عام 2016، "منطقة ألعاب الهواتف المحمولة" التخصصية، حيث يمكن للزوار تجربة أحدث الإصدارات والمشاركة في بطولات الرياضات الإلكترونية. ومع أخذ عطلة نصف السنة بعين الاعتبار، خصص المعرض هذا العام أيضاً منطقة لترفيه الأطفال تقام فيها أنشطة ترفيهية وفنية مثل ألعاب الكراسي والتوازن، وفن الرسم على الماء، بالإضافة إلى ورش عمل صناعة الفخار على فترتين في 10 صباحا و6 مساءاً من كل يوم. ومن المتوقع أن تقام مسابقات تفاعل حي، وسيكون بوسع الأطفال رؤية شخصيات الألعاب المفضلة لديهم.

كما سيعمل المعرض أيضاً كمنصة للتواصل بين مطوري الألعاب واللاعبين الجدد، وسيوفر فرصة لقاء المحترفين المحليين والعالميين واكتساب معرفة وخبرة قيمة في مواضيع مثل تطوير وتصميم وتسويق الألعاب.

وسيشارك عدد كبير من الشركات العالمية الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية في هذا الحدث من خلال منصات وأكشاك داخل المعرض. كما سيتم عقد الندوات وورش العمل كجزء من هذا الحدث، الذي يتوقع أن يتابعه أكثر من 23.9 مليون شخص من عشاق الألعاب عبر الإنترنت.

يذكر أن شركة "GL Events" العالمية ومقرها فرنسا، قامت بتنظيم هذا المعرض، ومن المعروف عن هذه الشركة أنها رتبت حتى الآن أكثر من 4000 حدث دولي بما في ذلك أولمبياد لندن 2012 ومهرجان كان السينمائي.