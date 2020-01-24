ميركل: الجامعة التركية - الألمانية نموذج استثنائي للتعاون بين البلدين

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الجامعة التركية - الألمانية هي نموذج استثنائي للتعاون ورمز للشراكة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة لها الجمعة، خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية - الألمانية، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، بمدينة إسطنبول.

وأضافت أن هذه الجامعة تقدم لطلابها الفرصة لتطوير أنفسهم والمجتمعات التي ينتمون إليها، كما أنهم سيعززون من العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت ميركل على أهمية جسور التعليم في إقامة الحوار بين المجتمعات المدنية، وعلاقتها مع السياسة والحكومات، مشيرة إلى الجذور العميقة للعلاقات التركية الألمانية.

وفي سياق آخر، أشارت ميركل إلى مساعدات تركيا المقدمة لملايين اللاجئين السوريين، مؤكدة أن "تلك الجهود تحظى بامتناننا وتقديرنا".

وأضافت أن جهود تركيا المقدمة للاجئين السوريين ستكون أملاً للسوريين عند عودتهم لبلادهم التي سيعيدون بناءها بإمكاناتهم المكتسبة.

وأكدت المستشارة الألمانية على استمرارهم في تقديم الدعم للسوريين في مجال التعليم بالتعاون مع تركيا والاتحاد الأوروبي.

ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إلى مدينة إسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة رئيس البلاد