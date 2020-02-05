مقتل شخص وإصابة 139 آخرين جراء انحراف طائرة ركاب تركية عن مسارها بإسطنبول

أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، نقل فرق الإسعاف 139 جريحا إلى المستشفيات جراء تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة غوكشن"، توفي أحدهم لاحقا متأثرا بجراحه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها يرلي قايا، الأربعاء، على حسابه في تويتر.

وقال والي إسطنبول، "تم نقل 139 جريحا إلى 18 مستشفى، بحسب بيانات مديرية صحة المدينة".

وفي وقت سابق الأربعاء، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، وعلى متنها 177 راكبا، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء، وإصابة العدد المذكور.