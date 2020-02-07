مستشار الرئيس أردوغان يوقع 5 كتب من تأليفه وتتناول مواضيع سياسية واجتماعية

وقّع ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، الجمعة، 5 كتب من تأليفه ترجمت إلى اللغة العربية مؤخرا تتناول مواضيع سياسية واجتماعية.

جاء ذلك في حفل توقيع نظمه أقطاي في مدينة إسطنبول، تحدث فيه عن أبرز القضايا والموضوعات التي تتناولتها الكتب الخمسة.

وسلط أقطاي الضوء خلال كلمته بالحفل الذي نُظم بالتعاون مع قناة مكملين (مصرية معارضة)، على أطر التعاون الفكري والأدبي بين الثقافتين العربية والتركية.

وقال إن "الثقافة التركية رفيعة وتتغذى من الثقافة العربية، نقرأ كافة الأفكار، ننحاز لبعضها وننتقد بعضها".

ولفت إلى أن كتبه الخمسة المعروضة في الحفل ترصد قراءة ونظرة المجتمعات لقضايا ونصوص مختلفة، وطرق الاستفادة من ذلك التنوع.

وفي كتابه الأول الذي يحمل اسم "أرض الكنانة الثورة والثورة المضادة"، يرصد أقطاي مجريات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 في مصر، وما تبعها من أحداث.

ويدور كتابه الثاني "فك الاشتباك عالمية الإسلام ومصادر العلمنة" في إطار العلوم الاجتماعية وتأويل النصوص.

فيما يتناول كتابه الثالث "تاجر الدين، نموذج لاستغلال الدين في أغراض سياسية"، ممارسات تنظيم "غولن" الإرهابي واستغلاله الدين لتحقيق مآربه الضارة.

ويسلط الكتاب الرابع "سيد قطب بين غلو محبيه وظلم ناقديه" الضوء على أفكار المفكر الإسلامي المصري سيد قطب (9 أكتوبر/تشرين الأول 1906 - 29 أغسطس/آب 1966)".

ويتناول الكتاب الخامس "أزمان الكاريزما من منظور علم الاجتماع السياسي"، فترة التسعينيات في تركيا والانتقال من الانقلابات والاستبداد إلى الديمقراطية، تحت ظل حزب العدالة والتنمية.

وختم أقطاي كلمته بالحفل بقوله "نأمل أن يكون التنوع بين تركيا وكافة الأقطار العربية والإسلامية، بداية لآفاق جديدة لأمتنا، وفرصة لإنقاذ العالم الإسلامي".

من جانبه، قال المفكر الموريتاني محمد مختار الشنقيطي، أحد المشاركين في الحفل، إن الوجه الأكاديمي المثقف للدكتور أقطاي يدل على ثقافة فلسفية واجتماعية واسعة ومتابعة دقيقة للفكر المعاصر وخاصة الفلسفة الغربية.

كما شهدت الفعالية إلقاء كلمة أخرى للكاتب والباحث المصري سيف الدين عبد الفتاح الذي تحدث عن الكتب، وأشاد بشخصية أقطاي.