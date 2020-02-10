إسطنبول تستضيف "المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة"

تستضيف مدينة إسطنبول، يومي 17-18 فبراير/ شباط الجاري، فعاليات "المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة " WBAF .

يستضيف المنتدى مشاركين من 92 دولة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى، عقد 42 جلسة تتخلل إلقاء 132 كلمة من قبل شخصيات من مختلف أنحاء العالم، أبرزها سواتي منديلا، حفيدة نيلسون منديلا، والأميرة نسرين الهاشمي، حفيدة الملك فيصل، أول ملوك العراق في القرن العشرين.

وسيتخلل المنتدى أيضاً توقيع 7 اتفاقيات دولية، واجتماعين منفصلين للمستثمرين، إلى جانب عرض يقدمه وزير التجارة الماليزي، داتوك داريل ليكينغ ووزير ريادة الأعمال الألباني، إدوارد شالسي، يحضره 260 مستمثر خاص من 92 دولة.

وسيمثّل تركيا في المنتدى، النائب السابق لرئيس الوزراء ورئيس لجنة الميزانية لدى البرلمان التركي، لطفي ألوان.

وسيعقد على هامش منتدى "WBAF" ندوات لمناقشة ملفات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحويل التمويل العام إلى التمويل الذكي في سبيل نمو الاقتصاد الناشئ.

كما يشارك في المنتدى ممثلو كبرى البورصات العالمية، وإداريو الصناديق السيادية، وممثلو صناديق الاستثمارات المشتركة، وأصحاب شركات إدارة الثروات، وممثلو الوحدات المصرفية الخاصة، وإداريو شركات عالمية كبرى تفوق ميزانيتها الـ 500 مليون دولار.

و"المستثمرون الملائكة" هم أثرياء يقدمون رؤوس الأموال للشركات الناشئة غالبا، مقابل سندات قابلة للتحويل أو حصص في المشروع.