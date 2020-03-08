سكان إسطنبول يعيشون تجربة فريدة بقيادة نسوة لحافلات للنقل العام

حظيت مجموعة من النساء، السائقات حافلات للنقل العام في مدينة إسطنبول، بدعم وتقدير سكان المدينة، لا سيما وأنهنّ حطمن احتكار الرجال لهذه المهنة.

وتواصل سائقات الحافلات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، عملهنّ الذي بدأن به قبل 3 أسابيع، بعد مرحلة تعليمية نظرية وتدريبية عملية امتدت لـ 3 أشهر.

رؤية ركاب الحافلات، السائقات الـ 9، وهن يقدن الحافلات، ولّدت ردود أفعال إيجابية، راوحت بين الإشادة، والإعجاب، والتقدير، والتشجيع والمطالبة بزيادة نسبة النساء في هذا المجال.

وفي الوقت الذي يحاول فيه بعض الركاب، التحدث مع السائقات خلال ركوبهنّ الحافلة، يعمد البعض الآخر إلى التقاط الصور ونشرها على حسابات منصات التواصل الاجتماعي، مبدين إعجابهم بدخول النساء إلى هذا المجال.