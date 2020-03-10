إسطنبول واحدة من أكثر خمس مدن مزدحمة مرورياً في العالم

كشفت دراسة حديثة أن إسطنبول، إضافةً إلى كونها المدينة الأكثر ازدحاماً في تركيا، هي واحدة من أكثر خمس مدن تأثراً بالازدحام المروري في العالم.

وقد أظهرت الدراسة أن المدن الخمس الأكثر ازدحاما في العالم هي بوغوتا في كولومبيا، وريو دي جانيرو البرازيلية، ومكسيكو سيتي، وإسطنبول، وساو باولو في البرازيل.

وكانت شركة "إنريكس" لتحليلات النقل، نشرت الاثنين دراسة أفادت بأن متوسط الوقت الضائع الذي فقده السائقون في إسطنبول في العام الماضي وصل إلى 153 ساعة بسبب الازدحام المروري، وهو ثامن أعلى وقت ضائع في العالم، حيث تصنف الدراسة الازدحام في أكثر من 900 مدينة حول العالم.

كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع مقدار الوقت الضائع في حركة المرور في إسطنبول بنسبة 6% في عام 2019 .

وقالت الشركة إن إسطنبول تقع ضمن الخمسة مدن الأوائل في العالم "بسبب العدد الكبير من السكان والازدحام الشديد".

وتشير الارقام إلى أن متوسط السرعة التي تمكّن السائق من القيادة لمسافة كيلومتر واحد في مركز مدينة إسطنبول خلال ساعات الذروة هي 17.7 كم / الساعة.

وقالت الدراسة إن استخدام وسائل النقل العام أو ركوب الدراجات في إسطنبول يستغرق زمناً أطول بمقدار ما بين 50 إلى 100% من الزمن الذي تستغرقه السيارة.

وكانت إسطنبول قد احتلت المرتبة التاسعة في عام 2018.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت بلدية إسطنبول الكبرى إن معظم الشكاوى المقدمة من سكان العاصمة الثقافية والتجارية لتركيا، تركز على حركة المرور.