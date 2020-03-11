تكثيف عمليات تعقيم وسائط النقل العام في إسطنبول احترازاً من "كورونا"

كثفت بلدية إسطنبول الكبرى من عمليات تعقيم وسائط النقل العام في المدينة، احترازاً من فيروس "كورونا" الجديد.

وعمدت فرق التعقيم التابعة للبلدية، بتعقيم حافلات النقل العام بين الرحلات، في مواقف عدة لها بمناطق مثل قاضي كوي، وأمينونو، وبيشيكطاش، وسلطانبيلي ومجيدية كوي، وغيرها من مواقف الحافلات في المدينة.

واستخدمت فرق البلدية، معقمات مصادق عليها من قبل دائرة الصحة لدى البلدية، في خطوة لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروس.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في البلاد، وأنه تم وضعه قيد الحجر الصحي.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 120 ألفا في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.