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نيابة إسطنبول تطالب بالسجن المؤبد بحق ضالعين في مقتل خاشقجي

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 25.03.2020 11:01
آخر تحديث في 26.03.2020 00:41
نيابة إسطنبول تطالب بالسجن المؤبد بحق ضالعين في مقتل خاشقجي

طالبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول بالسجن المؤبد المشدد على 18 شخصاً يشتبه في ضلوعهم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في لائحة اتهامات أصدرتها النيابة العامة في اسطنبول، الأربعاء، بحق الضالعين في الجريمة.

وتضمنت اللائحة، المطالبة بسجن متهمين اثنين آخرين بتهمة "التحریض على القتل المتعمد مع التعذيب بشكل وحشي".

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

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